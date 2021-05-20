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    • 20.05.2021 18:34
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    Son dakika! Turuncu listeye bir çizik daha! 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödül ile "Turuncu" kategoride aranan PKK'lı terörist kod adlı 'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Turuncu listeye bir çizik daha

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    İşte yapılan açıklama:

    "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir."

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    Haberler Güncel Son dakika! Turuncu listeye bir çizik daha! 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist Hatip Kılıç etkisiz hale getirildi