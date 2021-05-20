

YERİ ZOR TESPİT EDİLİYOR

PKK'nın üsse yönelik havadan bombalı saldırısı önlenirken, terör örgütüne ait düşürülen dronlarla da ilgili teknik analiz çalışmalarına ağırlık verildi. Kulislerden sızan bilgilere göre, örgütün düşürülen dron ve maket uçaklarında oldukça değişik ve karmaşık bir sistemi olan çoklu frekansa sahip beyin kartlarının bulunduğu anlaşıldı. Çoklu frekans nedeniyle dronsavar ve jammerler tarafından yakalanması zor olduğu için makineli tüfeklerle düşürülen bu dronlardaki kartların Kanada'da üretilmiş olması veya terör örgütünün bu ülke üzerinden temin etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çoklu frekans nedeniyle yakalanması zor olan bu dronların özellikle gece saatlerinde tehlikeli olabileceği belirtiliyor.