HDP'Lİ DEMİRTAŞ'LA GİZLİ 6,5 SAAT TOPLANTI

Murat Karayılan'ın çağrısıyla korumalarıyla Kandil'e geçen Sofi, Fehman Hüseyin ile Murat Karayılan arasındaki iktidar mücadelesi nedeniyle yapılan sözde genişletilmiş HPG Konferansıyla Bahoz Erdal'ın yerine geçerek PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin genel sorumlusu oldu. 2014 yılında Kandil'e giden HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çadırda 6,5 saat gizli bir toplantı yaptı ve örgütün bu döneme ilişkin taktik ve stratejilerini içeren bilgileri Abdullah Öcalan'a aktarmak üzere Demirtaş'a iletti. Murat Karayılan liderliğinde beş kişilik sözde Halk Savunma Merkezi Kuzey Sevk İdare Komutanlığı yapılanmasını oluşturması üzerine Sofi, bu kez Suriye'nin Kuzeyindeki PYD-YPG'nin başına geçti.

FRANSIZ, ABD VE RUS GENERALLERLE GÖRÜŞÜYORDU

Suriyeli Ferhat Abdi Şahin ile birlikte ABD, Fransız ve Rus üst düzey askeri generallerle gizli toplantılar yaptı. Kısa süre önce Suriye'den iki korumayla Kuzey Irak'a geçiş yaptığı belirlenen Sofi Nurettin MİT bünyesindeki Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının saniye saniye takibi sonucu nokta operasyonla öldürüldü. Örgüt içinde "Efsane" olan Sofi Nurettin'in Diyarbakır kırsalındayken bizzat katıldığı, emrini ve talimatını verdiği, planlamasını yaptığı kanlı saldırıların Başsavcılık, Jandarma ve polis kayıtlarındaki acı kronolojisi ise şöyle:

İŞTE O KATLİAMLAR

* 29 Mayıs 2005: Lice Kayacık Jandarma Karakolunda görevli askerlere erzak taşıyan traktöre mayınlı saldırıda erler Doğan Yarlıtaş, Musa Memiş ve traktörü kullanan Hüseyin ve Taha Bolat kardeşlerin şehit edilmesi.

* 13 Ağustos 2005: Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'in aracına bombalı saldırıda Valinin hafif yaralanması

* 14 Ekim 2005: Lice ilçesi Fis Ovasında jandarma astsubay Erbu Serpan'ın şehit edilmesi

* 8 Nisan 2006: Elazığ Alacakaya'da bombalı saldırıda Elazığ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile er Sinan Gümüştaş'ın şehit edilmesi, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Ergülmez ile koruması Erkut Kaya'nın yaralanması

* 17 Nisan 2006: Bingöl Yayladere'de Arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun kurşuna dizilmesi

* 4 Haziran 2006: Bingöl Ortaçanak Köyünde Muhittin Karaca'nın elektrik direğine asılarak infaz edilmesi

* 4 Haziran 2006: Bingöl Topalan Köyünde piyade er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi, 9 askerin yaralanması

* 27 Haziran 2006: Bingöl Genç Tapan tepe üs bölgesindeki askerlere Poğaça götüren araca saldırıda Mehmet Emin Oksak adlı vatandaşın öldürülmesi, ikisinin yaralanması