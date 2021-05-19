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    • 19.05.2021 10:44
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    ! vurgununda yeni gelişme! Firari olan bir isim daha yakalandı

    haberine göre yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu olayında şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı.

    Thodex vurgununda yeni gelişme! Firari olan bir isim daha yakalandı

    Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında üç kritik isim olan yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer yakalandı.

    Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.

    3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU
    Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti.

        Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti.

        YAKALANAN ŞÜPHELİ RANA ÖZER ADLİYE'YE GETİRİLDİ
        Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Rana Özer, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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