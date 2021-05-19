Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında üç kritik isim olan yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer yakalandı.
Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.
3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU
Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti.