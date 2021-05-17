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Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyor. Öte yandan edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğu değerlendiriliyor. Özer'in yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı öğrenildi. Ayrıca Özer'in yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirmesi yapıldı. Özer'in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı tespiti yapılmıştı.

17.05.2021 12:26 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:32
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada yakalanmaları ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 firarinin kimliklerine ulaşıldı.

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Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyor.


Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.


Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Polis sıkı takipte

YENGESİ DE FİRARİ
Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer'le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor.