Karadeniz'e çay göçü başladı: Binlerce üretici, mayıs ortasında başlayacak hasat için yola çıktı! Uzmanlar uyardı: İzole olun

Türkiye'de artan COVİD-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Doğu Karadeniz'de ise çay telaşı vardı... Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici geri sayıma başladı. İstanbul ve Ankara'da yaşayan üreticiler, hasat için yola çıktı.

100 bin kişinin gelmesi beklenen bölgede, alarm vardı. Şehir giriş çıkışlarda tek tek ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek ise vatandaşları uyardı:

MUTANT VİRÜS TEHLİKESİ

Mutant virüsün ve bulaşıcılığı yüksek virüslerin giriş ihtimali artıyor. Bu hareketliliği azaltmamız lazım. Özellikle dışarıdan gelecek kişilerin buradaki aileleri ile birlikte karar verip kapalı ortamlarda birlikte bulunmalardan uzak olması lazım.

Çay bahçelerinde bulunup hemen kendilerini toplumdan izole etmeleri şart. Bu hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün bulaşacağı insanı o kadar azaltmış oluruz. Böylece de vaka sayıların istatistiği günden güne düşecek, diye düşünüyorum.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA

Sağlık Bakanı Koca, en çok vakanın İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görüldüğünü açıkladı. En az vakanın olduğu iller ise, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt.

BİR TÜRLÜ BİLLEMEDİ

ABD'li işadamı Bill Gates, COVİD-19 ile birlikte bilim adamlığına soyundu. Onlarca aşı şirketine ortak oldu! Salgının bitişi hakkında sürekli farklı tahminlerde bulundu. Önce 2021 yazı, sonra 2021 sonunda salgının biteceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda virüsün 2022 yazında yok olacağını söyleyen Gates dün son noktayı koydu: Virüsün 2021'de bitmesi mümkün değil. Normal hayata 2022 sonunda döneceğiz.