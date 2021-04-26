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    • 27.04.2021 00:57
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    izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Ceza yememek için bunları yapın: İşte detaylar...

    Kabine Toplantısının ardından 'nin merakla beklediği kısıtlama kararları açıklandı. Buna göre, ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçilecek. Başkan Erdoğan'ın kapanma kararını duyurmasının ardından vatandaşlar sitelerine akın etti. Peki, seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? Seyahat izin belgesi nereden alınır? Sefer değişikliği olursa ne yapılmalı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik...

    Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, 17 Nisan-29 Mayıs arası tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online sehayat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



    5 DAKİKADA 7 KAT YOĞUNLUK OLUŞTU
    Tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Firmalar tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge



    SEYAHAT KISITLAMASINDA CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?
    29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



    SEYAHAT BELGESİ ALO 199 VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK
    Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi'nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.



        'BİLETLERİ ONLİNE KANALLARDAN ALIN' UYARISI
        Kısıtlama döneminde seyahat yapılabilmesi için özel izin belgesi alan vatandaşlar uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler.

        Vatandaşlar, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, terminallere gidiş-dönüşlerde ceza almamak için elektronik bilet kayıtlarını ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla biletlerini online kanallardan almaları öneriliyor.
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        İşte tam kapanma sürecinin detayları
        Haberler Güncel Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Ceza yememek için bunları yapın: İşte detaylar...