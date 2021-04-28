RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır? Adım adım E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi alma ekranı...

Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır? Adım adım E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi alma ekranı...

Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır? Adım adım E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi alma ekranı...
28.04.2021 15:36
Ana Sayfa 02:03
29 Nisan-17 Mayıs kuaför ve...
Ana Sayfa 01:18
Tam kapanmada bankalar açık...
Ana Sayfa 01:19
Emekli ikramiye ne zaman...
Ana Sayfa 01:09
Traktörle cinayeti örtme...
Ana Sayfa 03:52
Kod adı: Dogecoin
Ana Sayfa 00:47
MSB duyurdu! Terör temizliğine...
Ana Sayfa 07:06
Tipi'nin Emine'ye acı vedası
Ana Sayfa 03:14
İstanbul için dev plan! 7.5...
Ana Sayfa 02:26
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu...
Ana Sayfa 01:14
Bayram tatili kaç gün oldu...
Ana Sayfa 01:56
İzmir depremi soruşturması
Ana Sayfa 02:14
Tam kapanmada dikkat çeken 5...

Seyahat İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. İşte adım adım E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi alma ekranı...


E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Videoları