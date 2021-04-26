Tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıklıyor

Koronavirüs tebirlerilerinin ana gündem maddesi olduğu kritik kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
15.45'te başlayan toplantı yaklaşım 3 saat sürdü. İl il risk haritası ve renk haritasının masada olduğu kabinede koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
'Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma olacak mı?' sorusu da Başkan Erdoğan'ın açıklamlarıyla yanıt bulacak?
KABİNEDE İLK
Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: