Tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıklıyor

TAM KAPANMA OLACAK MI?

'Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma olacak mı?' sorusu da Başkan Erdoğan'ın açıklamlarıyla yanıt bulacak?

KABİNEDE İLK

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: