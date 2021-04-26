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    • 26.04.2021 18:59
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    Tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıklıyor

    Koronavirüs tebirlerilerinin ana gündem maddesi olduğu kritik kabine toplantısı liderliğinde toplandı. İki haftalık kısmi kapanmanın ardından 'tam kapanma olacak mı?' sorusu Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt bulacak. Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor...

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    Koronavirüs tebirlerilerinin ana gündem maddesi olduğu kritik kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

    15.45'te başlayan toplantı yaklaşım 3 saat sürdü. İl il risk haritası ve renk haritasının masada olduğu kabinede koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak.

    TAM KAPANMA OLACAK MI?
    'Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma olacak mı?'     sorusu da Başkan Erdoğan'ın açıklamlarıyla yanıt bulacak?

    KABİNEDE İLK
    Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
    Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

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