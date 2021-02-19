Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.

Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek. Gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerli mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye'yi aydınlık yarınlara, sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarılıyla temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır. Gençlik geleceğimizin tohumu, istikbalimizin teminatıdır.

MİLLİ SPORCU BURSU

Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu okuyabilecek. Bu uygulamayı ortaokul ve lisede de hayata geçiriyoruz. Buradan tüm özel eğitim kurumlarımızı Türk sporcularını yetiştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum. Milli Sporcu Bursu'nun Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.

ERDOĞAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Başkan Erdoğan törende öğrencilere hediye verdi. Onlardan biri de 2003'te Rize'de açılışını yaptığı hastanede açılış günü doğan ve birlikte fotoğraf çektirdiği pentatlon sporcusu Selen Gülel'di...