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    Başkan Kabine'ye başkanlık edecek

    Başkan , yarın Kabine’ye başkanlık edecek. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele ile gıda fiyatlarındaki yükseliş ele alınacak.

    Gözler Kabine’de
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine'ye başkanlık edecek. Toplantıda, ilk olarak Coronavirüs salgınında son durum ele alınacak. Sağlık Bakanı , mutasyon ve aşılama çalışmaları hakkında sunum yapacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

    Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı , gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda Kabine'ye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek. (HASAN AY)



    SEVGİSİNİ HALIYA DOKUDU
    Ankara'da , Başkan Erdoğan'a olan sevgisini halıya işledi. 6 metrekarelik halıya 6 milyon 328 bin düğüm attı, tam 8.5 yılda bitirdi. Üzerinde Erdoğan'ın 34 farklı fotoğrafı bulunan ipek halının na aday olduğunu söyledi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'ye başkanlık edecek