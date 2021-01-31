Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine'ye başkanlık edecek. Toplantıda, ilk olarak Coronavirüs salgınında son durum ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon ve aşılama çalışmaları hakkında sunum yapacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda Kabine'ye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek. (HASAN AY)
SEVGİSİNİ HALIYA DOKUDU
Ankara'da Mustafa Acar, Başkan Erdoğan'a olan sevgisini halıya işledi. 6 metrekarelik halıya 6 milyon 328 bin düğüm attı, tam 8.5 yılda bitirdi. Üzerinde Erdoğan'ın 34 farklı fotoğrafı bulunan ipek halının Guinness rekoruna aday olduğunu söyledi.
Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda Kabine'ye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek. (HASAN AY)
SEVGİSİNİ HALIYA DOKUDU
Ankara'da Mustafa Acar, Başkan Erdoğan'a olan sevgisini halıya işledi. 6 metrekarelik halıya 6 milyon 328 bin düğüm attı, tam 8.5 yılda bitirdi. Üzerinde Erdoğan'ın 34 farklı fotoğrafı bulunan ipek halının Guinness rekoruna aday olduğunu söyledi.