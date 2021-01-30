



GIDA FİYATLARI DA MASADA

Son günlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artış Kabine'nin önemli konu başlıkları arasında yer alacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son durumu ve atılan adımları paylaşacak. Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında fahiş fiyatlara ağır cezalar gelebileceğini ifade etmişti. Erdoğan, "Bu süreç içinde maalesef esnaflarımızın gerek sebzede, meyvede vs. hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çaba içinde. Bir ay içinde biz bu işi kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine müsaade edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette de bu süreci takipte tutuyoruz. Buradan seslenmek istiyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" demişti.