CHP’de ittifak isyanı

CHP içinden İyi Parti ve HDP ile yapılan ittifaka tepkiler çığ gibi arttı. Milliyet Gazetesi'ne konuşan partinin eğitim sorumlusu eski milletvekili Aytuğ Atıcı, "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yaptı.
"Elin değneğiyle yürümeyelim" diye çıkıştı. "HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İYİ Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" ifadesini kullandı. Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimali de hatırlattı.
MEKTUPLA UYARI
CHP milletvekilleri, Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak ittifakları eleştirdi: Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2.5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. Hiçbir ittifakta yer alınmamalıdır.
"Elin değneğiyle yürümeyelim" diye çıkıştı. "HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İYİ Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" ifadesini kullandı. Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimali de hatırlattı.
MEKTUPLA UYARI
CHP milletvekilleri, Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak ittifakları eleştirdi: Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2.5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. Hiçbir ittifakta yer alınmamalıdır.