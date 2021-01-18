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    ’de ittifak isyanı

    Partinin her kanadından Lideri ’na yönelik ittifak eleştirileri gelmeye başladı. Partinin eğitim sorumlusu eski milletvekili , "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yaptı.

    CHP’de ittifak isyanı
    CHP içinden ve ile yapılan ittifaka tepkiler çığ gibi arttı. 'ne konuşan partinin eğitim sorumlusu eski milletvekili , "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yaptı.



    "Elin değneğiyle yürümeyelim" diye çıkıştı. "HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İYİ Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. 'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" ifadesini kullandı. ve İYİ Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimali de hatırlattı.



    MEKTUPLA UYARI
    CHP milletvekilleri, ve , Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak ittifakları eleştirdi: Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2.5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. Hiçbir ittifakta yer alınmamalıdır.


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