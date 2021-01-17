"Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlığıyla kaleme alınan mektupta, partideki sorunlara ilişkin tespitlerin yanı sıra seçime kadar bu sorunların çözülebilmesi için atılması gereken adımlar da 7 başlıkta sıralandı. Mektupta şu değerlendirme ve öneriler yer verildi:

SEÇİM SATHINDA: Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2,5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek ve mücadele etmek esas kılınmalıdır. İttifaklar ancak seçim sathında değerlendirilmelidir. Ulusçu CHP, milli CHP, bağımsızlıkçı CHP, Atatürk aydınlığının CHP'si tarihin sahnesine bir kez daha davet edilmektedir. Bugün artık CHP'nin yalpalamadan, kararlı ve etkin şekilde özgücüne ve Türkiye'nin en dinamik tabanına dayanarak yükselmesinin vaktidir.

KIRILGAN OLUR: CHP'nin yüzde 35-40 oy oranına ulaşmadan ittifaklarla kuracağı iktidar yapısı kırılgan ve kısa süreli olur, kurucu felsefeye zarar verecek mahiyette gelişebilir. Bu nedenle CHP diğer partileri besleyen bir siyasi sebil olmamalıdır. Sürekli 'dostları' öne çıkarmak, Cumhuriyeti kuran partinin kendi değerleriyle ve mücadelesiyle iktidara gelme şansının olmadığı algısını güçlendirmektedir. CHP'nin iktidar artığı 'yeni dostlara' değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacı vardır. CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine, onların etki alanlarına mahkûm değildir.