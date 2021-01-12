İzmir'de lise öğrencisi Sudenaz Serter (17), 4 Ocak'ta evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Cep telefonuna ise ulaşılamadı. Filiz ve Ali Serter çifti, tek çocukları olan Sudenaz'ın bulunması için kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi.
Anne Filiz Serter, "Kızım bir telefon etsin, 'İyiyim desin' başka bir şey istemiyorum. Kalmak istiyorsa başka bir yerde de kalsın; ama yeter ki sesini duyalım" dedi.
6. KATTAN DÜŞTÜ
İstanbul Şişli'de Gülten Sokuluoğlu (69) dün 6'ncı kattan düştü. 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen talihsiz kadın, feci şekilde öldü. Emekli bankacı olduğu öğrenilen Sokuluoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başladı.
REDDEDİLDİ
Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Zafer Pehlivan'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Cankel ailesinin avukatı, 'müebbet' yerine 'ağırlaştırılmış müebbet' başvurusu reddedildi. İstinaf Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin müebbet hapis kararı onanmış oldu.