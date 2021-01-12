İzmir'de lise öğrencisi Sudenaz Serter (17), 4 Ocak'ta evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Cep telefonuna ise ulaşılamadı. Filiz ve Ali Serter çifti, tek çocukları olan Sudenaz'ın bulunması için kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi.

Anne Filiz Serter, "Kızım bir telefon etsin, 'İyiyim desin' başka bir şey istemiyorum. Kalmak istiyorsa başka bir yerde de kalsın; ama yeter ki sesini duyalım" dedi.