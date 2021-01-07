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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'e sürpriz ziyaret

    Son dakika haberine göre, Başkan , Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü evinde ziyaret etti. Peki, Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği Oğuzhan Asiltürk kimdir?

    İHA
    Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

    Başkan , Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü evinde ziyaret etti.

    OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
    Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı.

    4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz ziyaret