Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
SÜRPRİZ ZİYARET
Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.
KAPIDA KARŞILADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı evinin önünde karşıladı.
PROGRAMINDA YOKTU
Başkan Erdoğan'ın programında böyle bir ziyaretin yer almadığını belirtildi.
ELE ALINACAK KONULAR
Görüşmede 2021'de uygulanacak reform paketinin gündeme gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL SİYASET VE DIŞ POLİTİKA
Görüşmede gündeme gelmesi beklenen konu başlıkları arasında güncel siyasi gelişmeler ve dış politika yer alıyor.,
2019'UN EKİM AYINDA ZİYARET ETMİŞTİ
Erdoğan, son olarak 2019 yılının Ekim ayında evinde Bahçeli'yi ziyaret etmişti. 2019'da geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.
Son görüşmeleriyse 30 Aralık'ta gerçekleşti, kültür sanat töreninde bir araya geldiler. Tören öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde; Erdoğan ve Bahçeli baş başa görüşme gerçekleştirmişlerdi.