2020 KPSS lise ortaöğretim taban puanları! Ortaöğretim mezunları merkezi atama en düşük minimum puanlar kaç? Ortaöğretim Mezunları aldıkları puanla atanma ihtimalini merak etmektedirler. Bunu öğrenmenin en iyi yolu ise geçmiş ve yakın tarihlerde yapılan atamalarda oluşan taban puanları analiz etmekten geçmektedir. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim 2 senede bir yapılan bir sınavdır. Ve alınan puan ile 2 sene boyunca hem merkezi atamalara hem açıktan atamalara başvuru yapılabilmektedir. Ortaöğretim Mezunları için Merkezi atamada çok sınırlı ve az sayıda kadro açıldığından dolayı taban puanlar oldukça yüksek kapatmaktadır. Lise mezunları KPSS merkezi atamalarda üniversitelerde açılan kadrolara, hizmetli kaloriferci ve şoför gibi kadrolara başvuru yapabilmektedir.
ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
2018 KPSS puanı ile yapılan son atama olan 2020/1 KPSS atamasında oluşan Ortaöğretim tabanlarına baktığımızda alımların genel olarak 85-90 puan aralığında kapattığını söyleyebiliriz.
Bu atamalarda genel olarak Teknisyen alımları diğer kadrolara oranla daha düşük puanla kapatmıştır. Örneğin;
Ankara Üniversitesi Teknisyen Kadrosu ; 80.75 puanla alım yapmıştır.
Afyon Karahisar Üniversitesi Şoför Kadrosu ; 96.32 puanla alım yapmıştır.
2020 KPSS Ortaöğretim Taban Puanları
Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim 2 senede bir yapılan bir sınavdır. Ve alınan puan ile 2 sene boyunca hem merkezi atamalara hem açıktan atamalara başvuru yapılabilmektedir. Ortaöğretim Mezunları için Merkezi atamada çok sınırlı ve az sayıda kadro açıldığından dolayı taban puanlar oldukça yüksek kapatmaktadır. Lise mezunları KPSS merkezi atamalarda üniversitelerde açılan kadrolara, hizmetli kaloriferci ve şoför gibi kadrolara başvuru yapabilmektedir.
Geçtiğimiz dönemlerde yapılan Merkezi atamalarda oluşan taban puanlar görsellerde görüldüğü gibidir.
Tablolarda da görüldüğü üzere Merkezi atamalarda çok küçük istisnalar hariç taban puanlar oldukça yüksek puanlarla kapatmaktadır. Bu nedenle de Ortaöğretim mezunlarının yüksek çoğunluğu açıktan atamalara yönelmektedir.
Hizmetli, Şoför Kadroları Kaç Puanla Kapattı?
Geçmiş dönemlerde yapılan KPSS tercihlerinde Lise mezunları için ayrılan memurluk kadrolarına baktığımız zaman hizmetli kadrosuna 94, şoför kadrosuna 88 ve 89 puan ile atama yapılırken en düşük atama 70 puan ile Hayvan Bakıcısı kadrosuna yapıldı.
Atamalarda,Bazı belgelere sahip olmanız sizi avantajlı duruma geçirebilir. Bu belgeler eski ehliyet sürücü belgesi, Kalorifercilik, aşçılık, bilgisayar sertifikası gibi belgelerdir.
Lise Mezunları Açıktan Atamalarda Nerelere Başvurabilir?
Lise mezunları KPSS'den aldıkları 70 puan ile açıktan atamalarda bir sürü ilana başvuru yapabilmektedir. Bazı ilanlarda KPSS şartsız alım yapıldığı ya da 50-60 puan gibi KPSS puanları ile başvuru alındığı da gözlemlenmektedir.
Açıktan Atamalarda başvurulabilen kadroları şu şekilde sıralayabiliriz.
- Bekçi Alımları
- Zabıta Memuru alımları
- Hizmetli Atamaları
- İtfaiyeci Atamaları
- Zabıt Katipliği Atamaları
- İnfaz Koruma Memuru Atamaları
- Mübaşir atamaları
- İcra memuru atamaları
- Şoför Alımları
- Kaloriferci Alımları
KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?
Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Yani sonuç olarak KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.