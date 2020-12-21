Mutasyon nedir? Mutasyon ne demek? Koronavirüs mutasyona mı uğradı?

Aşı haberleriyle birlikte koronavirüs salgınında umut ışığı belirirken dünyayı şoke eden haber İngiltere'den geldi. Korkulan oldu ve koronavirüsün mutasyona uğradığı belirtildi. Peki, mutasyon en demek? Mutasyon nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı. Yeni mutasyon orijinal virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor.
MUTASYON NEDİR?
Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.
Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.
B.1.1.7 KORONAVİRÜS MUTASYONU NEDİR?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Covid-19 hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.
Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.
VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüyle ilgili üç kaygı verici faktör var:
Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor.
Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var.
Bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü.
Bütün bunlar bir araya geldiğinde virüsün önceki versiyonuna kıyasla daha hızlı yayılmasının önü açılıyor.
Genomics UK Consortium'dan Prof. Nick Loman, "Laboratuvar deneyleri gerekiyor. Ama (yayılma hızının önüne geçmek için) sonuçların gelmesini haftalarca, aylarca beklemeli miyiz? Bu koşullar altında muhtemelen hayır" dedi.