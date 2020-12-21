Mutasyon nedir? Mutasyon ne demek? Koronavirüs mutasyona mı uğradı?

MUTASYON NEDİR?

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.