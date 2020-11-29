Açık lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları ertelenecek mi? İşte MEB takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav takvimini yayınladı ve öğrenciler hemen araştırmaya başladı. Corona virüsle mücadeleden dolayı Açık lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları ertelenecek mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Peki MEB takvimine göre Açık lise sınavları yapılmayacak mı yoksa corona virüs önlemleri alınarak yüzyüze sınavlar gerçekleştirilecek mi? İşte tüm bilgiler…
AÇIK LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
Ancak sınavların ertelenebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
AÖL SINAV TARİHLERİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020