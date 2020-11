Açık lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları ertelenecek mi? İşte MEB takvimi…

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.