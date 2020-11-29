Açık lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları ertelenecek mi? İşte MEB takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav takvimini yayınladı ve öğrenciler hemen araştırmaya başladı. Corona virüsle mücadeleden dolayı Açık lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları ertelenecek mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Peki MEB takvimine göre Açık lise sınavları yapılmayacak mı yoksa corona virüs önlemleri alınarak yüzyüze sınavlar gerçekleştirilecek mi? İşte tüm bilgiler…