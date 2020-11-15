Koronavirüste son durum: 3 bin 116 yeni vaka

Türkiye'de dün 3 bin 116 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 92 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 298 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 423'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN BURUN UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takarken burnun açıkta kalmaması gerektiğine değindi. "Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
BAKAN KOCA'DAN BURUN UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takarken burnun açıkta kalmaması gerektiğine değindi. "Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.