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    • 15.11.2020 Gazete
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    Koronavirüste son durum: 3 bin 116 yeni vaka

    'de dün 3 bin 116 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 92 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 298 kişi iyileşti. hasta sayısı ise 3 bin 423'ye yükseldi.

    3 bin 116 yeni vaka
    Türkiye'de dün 3 bin 116 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 92 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 298 kişi iyileşti. hasta sayısı ise 3 bin 423'ye yükseldi.

    BAKAN KOCA'DAN BURUN UYARISI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takarken burnun açıkta kalmaması gerektiğine değindi. "Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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