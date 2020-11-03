ABD seçim sistemi nasıl? ABD başkanlık seçimi nasıl yapılır? En çok oyu alan değil…

ABD seçim sistemi nasıl? ABD başkanlık seçimi nasıl yapılır? Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden başkanlık için çekişecek. Peki, ABD seçim sistemi nasıl? ABD seçimlerinde en çok oyu alan aday değil delege sayısı önem kazanıyor.

ABD SEÇİM SİSTEMİ NASIL?

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden, Beyaz Saray'ı kazanabilmek için kozlarını paylaşacak.

Anketlere bakıldığında Biden yarışı önde götürürken, analistler, 2016'daki seçimlerde anketlerin yanlış çıktığına işaret ederek Trump'ın da hala kazanma şansı olduğunu belirtiyor.