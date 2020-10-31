'7'NİN ÜSTÜ DEPREM OLUŞMAZ'

Prof. Dr. Namık Çağatay (İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi): Ege'de irili, ufaklı faylar var. Bu depremde Seferihisar'dan denize de uzanan bir deprem. Bayağı sarsıntı oluşturdu. Ben de Çeşme'deyim. Bütün buradaki faylar aktif faylar. Her aktif fay üzerinde beklediğimiz deprem olacaktır. Deniz tabanında çökme olduğu için üstteki su sütunu harekete geçiyor. Deniz tabanında bir topoğrafya kaymasına neden oluyor. Dolayısıyla Seferihisar Körfezi'nde küçük bir tsunami oluşuyor. Ege'de en fazla 7'lik depremler meydana gelebilir. Daha da üstü oluşamaz.