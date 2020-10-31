İzmir'de deprem! 16 yaşındaki İnci için umutlu bekleyiş!

Son dakika haberine göre: İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, "Orada kimse var mı?" sorusuna bir apartmanda 16 yaşındaki İnci "buradayım" yanıtını verdi. Arama kurtarma ekipleri 16 yaşındaki İnci'yi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan, başka bir enkaz bölgesinde 16 yaşındaki İnci'den ses duyuldu. UMKE ekipleri İnci ile iletişime geçti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, İnci'ye bir saat içinde ulaşmayı beklediklerini açıkladı.

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.

Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.