Merkez üssü Seferihisar Sığacık olan deprem, saat 14.51'de yaşandı. 17 bina yıkıldı. 20 kişi can verirken, 75 vatandaş da enkaz altından çıkartıldı. Sarsıntı sonrası deniz taştı. Seferihisar sokaklarını su bastı.



Uzmanlar tsunami uyarısı yaptı: Binalara girmeyin. Denizden uzaklaşın.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM MESAJI: MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Erdoğan, İzmir için tüm imkanları seferber etti: Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.







YIKILDIK

Deprem, bir kez daha korkunç yüzünü gösterdi. İzmir'deki 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı, tüyler ürpertti. İlk belirlemelere göre 786 kişi yaralandı, 20 kişi hayatını kaybetti. En büyüğü 5.1 şiddetinde olan 200'ün üzerinde artçı meydana geldi.





Türkiye, bir kez daha deprem korkusuyla yüzleşti. İzmir Seferihisar'da dün saat 14.51'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 ilde hissedilen sarsıntı, 30 saniye kadar devam etti. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi.



Bayraklı, Buca ve Seferihisar'da 17 bina yıkıldı. Enkazdan 75 kişi sağ olarak çıkartıldı. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da toplam 786 kişi yaralandı. Biri boğularak, 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede, en büyüğü 5.1 olan 200'ün üzerinde artçı meydana geldi.







5 SANİYEDE ÇÖKTÜ

Deprem İzmir'de büyük yıkıma yol açtı.

5 saniyede çöken binadan geriye toz bulutu kaldı.







TSUNAMİ UYARISI

Uzmanlar, 6.9 şiddetindeki depremi yorumladı. Tsunami uyarısı yaptı.







Seferihisar'da Fatma Erçetin (86), tsunami sularına kapılarak yaşamını yitirdi.







PROF DR. OĞUZ GÜNDOĞDU: Merkez üssünün denizin içinde olması can kaybını önledi. Artçılar sürecektir.





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. ŞERİF BARIŞ: Deprem Türkiye'nin gerçeği, önlem alınması lazım. Ege'de tsunami olabilir.



PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. Şiddeti 6'ya kadar varan artçılar meydana gelebilir.



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. LEVENT GÜLEN: Buradaki depremleri oluşturan fayların Kuzey Anadolu Fayı'yla ilişkisi yok.







Vatandaşlar, 17 yaşındaki Umut Demir'i 3 saat sonra enkazdan çıkarttı.







Çöken binadan kurtarılan bir depremzede, yakınına böyle sarıldı.







ENKAZDA CAN PAZARI

Bayraklı'da yıkılan bir evin enkazında işadamı Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril'in de olduğu belirlendi. Ekipler kurtarma çalışmasına başladı.





DEVLET MİLLETİNİN YANINDA

Başkan Erdoğan, depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aradı.



TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.

BUSE'DEN GÜZEL HABER

İzmir'de dişçide enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli ile telefonda görüştü.

"Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" diyen genç kız, bir köpeğin yerini tespit etmesi üzerine babasıyla birlikte kurtarıldı.



NOTLAR...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'e gitti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "38 ambulans, 35 UMKE ekibi ve 2 ambulans helikopteri olay yerine gönderildi" dedi.



TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e gönderildi.



İstanbul Avcılar'da deprem sonrası çatlak oluşan bir bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.



KUŞADASI'NDA 5.1'LİK PANİK

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında dün saat 18.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



40 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin derinliğinin 10-12 kilometre olduğunu söyledi: 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Ege'de, anakarada, denizde deprem olduğu zaman çok şiddetli geçiyor.







PROVOKATÖRLERE GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 27 ayrı gönderi tespit etti. 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı.

