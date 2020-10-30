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    • 30.10.2020 18:00
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    Son dakika: 'de camiler zedeler için açık olacak

    Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'de yaşanan nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

    İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak

    'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. , 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de 'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    CAMİLER AÇIK OLACAK
    Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.

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