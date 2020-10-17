Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Güven bozan

    , sevgilisi ’a şiddet uyguladı. Büyük tepki aldı. 25 yıllık dostu ’ü bile şaşırttı. Usta oyuncu, “İki taraf da birbirine sille dalmış. Çok üzüldüm” açıklaması yaptı.

    Güven bozan
    Kadına şiddet, magazin dünyasına taşındı. Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi 'a 12 Haziran'da şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Oynadığı dizinin kadrosundan çıkartıldı. Rol aldığı reklam filmi anlaşması sonlandırıldı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz de 25 yıllık dostu Ozan Güven'in dayak skandalı hakkında şaştı kaldı. Çok şaşırdığını belirten Algöz, "Beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. Bu kadar da olmaz dedim. Ama iki tarafın da birbirine sille denecek şekilde, öfkeyle daldığını öğrenince ona çok çok daha fazla üzüldüm" ifadesini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Güven bozan