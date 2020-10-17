Güven bozan

Kadına şiddet, magazin dünyasına taşındı. Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a 12 Haziran'da şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Oynadığı dizinin kadrosundan çıkartıldı. Rol aldığı reklam filmi anlaşması sonlandırıldı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz de 25 yıllık dostu Ozan Güven'in dayak skandalı hakkında şaştı kaldı. Çok şaşırdığını belirten Algöz, "Beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. Bu kadar da olmaz dedim. Ama iki tarafın da birbirine sille tokat denecek şekilde, öfkeyle daldığını öğrenince ona çok çok daha fazla üzüldüm" ifadesini kullandı.