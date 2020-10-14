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    • 14.10.2020 Gazete
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    , son yolculuğuna uğurlandı: sen çok yaşa

    , son yolculuğuna uğurlandı. Torunu , veda mesajında dedesinin sözünü paylaştı: Benim canım ülkem, , sen çok yaşa!

    Türkiyem sen çok yaşa
    ABD'de hayatını kaybeden işadamı (95) için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Kamhi, Coronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi. Torunu , kendilerine yazılan İbranice mesajlar için teşekkür etti. Bir yanlışı düzeltmek istediğini bildirdi:

    Bizler tek kelime dahi İbranice bilmiyoruz. Dini bayramları ailenin birliği için bahane belleyen dedemin duası Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurunu ve refahını dilemekten ibaretti. Kıskanırdım küçükken dedem ülkesini bizden daha çok seviyor diye...




    Bu sebeple yapılabilecek en güzel taziye memlekete yarar sağlamak diye düşünüyorum. Biz ailesi olarak onun bize mirası olan bu değerleri ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Bu sebeple dedemin sözleriyle bitirmek istiyorum; Benim canım ülkem, , sen çok yaşa!
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