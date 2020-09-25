Tülay Lale'nin Yılmaz Özdil'e cevabı şöyle:

"Yılmaz Özdil'e cevabımdır!...

Yıllar geçti ama kafalar hala aynı…

Evet gazeteci yazar Sayın Yılmaz Özdil'in bugünkü köşe yazısında da dediği gibi;

Yıl 2012.





Merkez Bankası yarışma açtı, TRT Ana Haber'de duyuruldu yarışma. 8 bin 362 kişi 3 eserle katıldı. Yarışmanın sonuçlanması aylar sürdü. Sonuçlandı ve dünya piyasalarında Türk Lirası artık bir kısaltma şeklinde değil de dolar, euro vb gibi birçok para gibi kimliği ile yerini aldı.

New York Times başta olmak üzere dünya basınının önde gelen birçok yayın kuruluşunda yer aldı, bu başarıdan bahsedildi.

Benim ülkemde ne oldu?





Şu an olduğu gibi mesleğin duayeni gazeteciler, siyasiler, dernekler, kuruluşlar vs ağzı olan herkes;

• Aylar önce duyurusu yapılmış olan bu olayı sanki el altından düzenlenmiş bir iş gibi gösterdi.

• Beni hükümetin yandaşı, siyasilerin adamı ilan ettiler,

• Yapılan tasarımın Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerini temsil ettiği gibi asparagas senaryolar ürettiler.

• Adımın gerçekten Tülay Lale olmadığını, uydurma olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler.

Ama hiç biri bunları yazarken beni arayıp, röportaj yapıp yazmadı. Oturduğu yerden, gündem oluşturmak, milleti kışkırtmak vs için yaptılar.

Sonra ne oldu? İstanbul'da Sinagog bombalandı. Veeee

• 'Tülay Lale Ermeni mi?' diye araştırdılar,

• Yapılan simge ile Ermeni para birimini yan yana getirerek yine kendi akıllarından uydurdukları haberleri, ilginç başlıklar altında yayınlayarak yapılan işin ne denli önemli olduğunun dışında her şeyi yazıp çizdiler.

Evet yıl 2020…

Şimdi yine aynı gazeteciler beni kullanarak, yapılan simgeyi kullanarak gündem yaratmaya, hükümeti eleştirmeye çalışıyorlar.

Bu şeklide yazan çizen, düşünen, hisseden, aklından geçiren her kese sesleniyorum!

Arkadaşım, yaptığın iş ne olursa olsun temiz yapacaksın.





Siyaset mi yapıyorsun; temiz yapacaksın!

Muhalefet misin? O zaman düzeni eleştiriyorsan çözüm üreteceksin. Kendi çoluğunu çocuğunu lüks içinde yaşatırken zorluk içinde çabalayan halkı diline dolayıp sanki onu savunuyormuş gibi yapmayacaksın.

Yönetici misin? Adil olup, keseri hep kendine taraf kullanmayacaksın.

Gazetecilik mi yapıyorsun? O zaman yaptığın haberi tek taraflı yapmayacaksın.

Benim kaybımı konuşacak kadar habercilik yapıyorsan, kendi kazançlarınızı konuşacak kadar da mert olacaksın.

Bu gün Dolar yükseldi, TL değer kaybetti, halk eridi, bitti, Vah vah, tüh tüh





Diyen siyasiler, bürokratlar, gazeteciler v.s. yani doların yükselişini ellerini ovuşturarak takip edenlerin kazançlarını da ortaya koyacaksın.

Benim kaybım var, doğru…

Ama bu para değil!..

Bu ülkede iyi bir şeyler yapınca

• Takdir edileceğine karşı inanç kaybım var,

• Birilerinin yandaşı olmadığım, çalıştığım çabaladığım için başardığımı söyleyecek olanların kalmadığına karşı güven kaybım var."

Tülay Lale'nin; 1 Mart 2012 tarihinde Merkez Bankası tarafından açılan Türk Lirası Simge Yarışması'nda tasarladığı simge Türk Lirası yeni simgesi olarak kabul edilmişti.