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    • 22.08.2020 15:54
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    müjdesi Atatürk sömürüsüyle 2500 TL'ye kitap satan cep sondajcısı 'de gaz yaptı

    Dünya Türkiye'nin 'de bulduğu ı konuşurken, Atatürk sömürüsüyle milletin cebindeki parayı sondajlayan verilen müjdenin gerçekçi olmadığını iddia etti.

    Doğal gaz keşfi Özdil'de 'gaz' yaptı

    Türkiye, 'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Fatih sondaj gemisinin yaptığı keşif, Türkiye tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti. Müjdeli haberi Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

    Erdoğan'ın bu açıklaması dünya medyasında da geniş yer buldu. Yaz aylarının ilk günlerinde Bodrum'daki kaçak villasıyla gündeme gelen de konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

    "10 SENE DESEYDİ İNANDIRICI OLURDU"
    Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın konuğu olan Özdil, "Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu 2002'den beri neredeyse açıklamayan enerji bakanı yok. Petrol ve doğalgaz dünya çapında ses getiren ve dünyada teyidi çok kolay bilgiler. 'Doğalgazı buldum' dediğinde iki tane seçenek var ya doğalgazı bulmuş oluyorsun gerçekten, ya da dünyada alay konusu oluyorsun. Dolayısıyla 2023 yılında dedi sayın Cumhurbaşkanımız. 2023 demeseydi, yani 'biz bulduk bunu çıkarması da deniz imkanlarında minimum 10 senedir. Biz bütün imkanlarımızı zorlayacak ve bunu 10 senede çıkaracağız' bile deseydi bana göre daha inandırıcı olurdu." ifadeleriyle doğalgaz keşfine inanmadığını ortaya koydu.

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