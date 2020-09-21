Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıya sızdırdığı elemanları, 1 ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde Hatay ve Adana'da MİT TIR'larına operasyon yapmış, 29 Mayıs 2015'te de Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar'a TIR'ların görüntülerini yayınlatmışlardı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar'a "Devletin gizli bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası vermiş, Yargıtay bu kararı bozarak Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine hükmetmişti.
Bozma kararının ardından mahkeme yeniden yargılamaya başlamış, ancak Dündar'ın 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini bırakıp yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. Can Dündar mahkemenin hiçbir tebligatına cevap vermeyince mahkeme Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bültenle aranma kararları çıkarmıştı. Almanya'ya kaçan Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın bu ülkeye yaptığı talep de bu zamana kadar sonuçsuz kaldı.
SON ÇAĞRI
Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'a gazete ilanıyla açık çağrı yaptı. Önceki gün Milliyet gazetesinde yayınlanan ilanda Dündar, 15 gün içinde Türk adli makamlarına teslim olması konusunda son kez uyarıldı.
Bu süre içinde teslim olmaması halinde kaçak olduğuna karar verileceği belirtildi. Can Dündar bu süre içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulmasına hükmedilecek. Dündar'ın İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum'da çeşitli taşınmazları bulunuyor.
KAÇAKÇI ÖZDİL'DEN KAÇAKÇI DÜNDAR'A DESTEK
Vatan haini Can Dündar'ın kaçak villası hakkında hukuki süreç devam ederken bir diğer kaçakçı isimden tam destek geldi. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında Can Dündar'ı böyle savundu:
Türkiye'nin en saygın gazetecilerinden biri olan Can Dündar'a sırf gazetecilik yaptığı için "vaaayyyy fetoya destek verdi" dediler.
Dün itibariyle de, vatandaşlıktan atmak üzere hukuken kaçak ilan ettiler, malına mülküne el koydular.
ÖZDİL'İN DE VİLLASININ BİR BÖLÜMÜ KAÇAK ÇIKMIŞTI
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın almıştı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verilmişti. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi vermişti. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirmişti.
Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşılmıştı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurmuştu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlenmişti. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etmişti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatılmıştı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmişti. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Kaçak olan kısım belediye ekipleri tarafından yıkılmıştı.