14 Eylül Çılgın On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu. Milyonluk ikramiyenin şanslı talihlisi olmak isteyenler kendilerine yakın bir bayiye uğrayarak Milli Piyango oyunları oynuyor. Bu kapsamda özellikle akşam saatlerinde kazanan sayıları merak ederek arama motorları üzerinden numaraların listesini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Bugün saat 20.00'de On Numara çekilişleri yapıldı. Böylece 14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belirlenmiş oldu. İşte günün kazanan şanslı numaraları
14 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.