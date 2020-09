14 Eylül Çılgın On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu. Milyonluk ikramiyenin şanslı talihlisi olmak isteyenler kendilerine yakın bir bayiye uğrayarak Milli Piyango oyunları oynuyor. Bu kapsamda özellikle akşam saatlerinde kazanan sayıları merak ederek arama motorları üzerinden numaraların listesini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Bugün saat 20.00'de On Numara çekilişleri yapıldı. Böylece 14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belirlenmiş oldu. İşte günün kazanan şanslı numaraları

14 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI