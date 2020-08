Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp SAY 250 494,688 8637

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DİL 70 413,988 11477

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80 390,098 17285

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 394,016 19034

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 392,879 19916

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 80 371,719 22198

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği SAY 80 463,527 22427

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 290 403,623 22714

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 414,057 54065

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 100 360,513 60862

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 60 356,928 67677

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 364,687 70086

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SAY 80 388,276 74239

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90 388,158 74343

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 70 385,129 76874

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 375,685 85139

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80 375,242 85537

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık SAY 100 372,828 87754

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 346,922 90091

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 350,864 94579

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği SAY 90 365,686 94716

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 120 364,266 96192

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) SAY 50 361,777 98676

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 80 356,015 104792

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) SAY 50 345,493 116625

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 335,279 122008

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 120 337,102 127275

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 337,021 127380

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80 334,954 130055

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Fakülte) SAY 90 328,521 138969

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 329,341 141270

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 328,732 143813

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 90 322,659 147866

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80 325,396 155312

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56 315,569 159472

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği SAY 56 315,533 159529

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 70 322,945 164384

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık SAY 70 309,526 170180

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği SAY 45 309,498 170253

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 60 307,322 174429

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 319,292 178729

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70 315,054 182698

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık SÖZ 80 315,291 195456

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) EA 60 310,255 198207

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70 307,662 207110

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80 290,747 209766

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50 289,422 213018

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik SÖZ 80 310,364 217384

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Fakülte) SAY 70 284,838 224479

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 305,259 241969

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 80 276,913 246358

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği SAY 60 276,287 248117

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90 296,453 249725

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 274,954 252039

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50 291,968 268764

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 70 268,994 270653

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 298,471 276653

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım -2 TYT 60 323,093 286378

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 70 263,704 288624

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 261,785 295572

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA 90 286,047 296087

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 11 261,339 297207

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi EA 50 283,879 306632

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 288,722 332107

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi -2 TYT 60 310,196 348993

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 40 245,562 363634

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya SAY 80 243,114 375650

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fizik SAY 20 241,5 383695

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50 268,258 394545

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80 267,529 399203

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 50 265,162 414722

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 TYT 60 295,941 435264

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 90 261,793 437955

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 90 260,531 446924

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80 259,983 450887

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 TYT 70 290,522 473751

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 70 289,166 483692

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 254,558 491809

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) EA 50 251,237 518364

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 55 282,035 540954

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet -2 TYT 70 281,409 546352

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (UÖ) TYT 50 281,132 548698

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon EA 50 244,809 573747

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) EA 80 241,06 608887

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 2 239,262 626203

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Podoloji -2 TYT 50 271,934 632637

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş ve Uğraşı Terapisi -2 TYT 60 271,839 633575

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) EA 80 238,102 637609

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 60 270,329 648364

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik -2 TYT 60 268,505 666687

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 TYT 65 267,875 673143

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 80 234,544 673858

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (İÖ) EA 50 233,65 683022

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 TYT 65 265,646 696453

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi -2 TYT 50 265,113 702060

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe EA 50 230,863 711279

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 70 261,696 738989

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70 261,445 741820

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 65 260,007 758074

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 259,902 759247

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji EA 40 220,981 787696

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi -2 TYT 65 256,811 795214

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60 256,415 799877

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) EA 30 197,171 824449

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 TYT 60 254,281 825725

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Deniz Ulaştırma ve İşletme -2 TYT 80 254,234 826297

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik -2 TYT 55 253,536 834773

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 60 252,814 843752

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 60 252,435 848506

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gemi Makineleri İşletme -2 TYT 70 250,855 868051

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi -2 TYT 50 247,295 913037

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi -2 TYT 65 246,565 922510