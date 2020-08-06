ÖSYM Başkanlığı 2020 yılı YKS tercih işlemleri başladı. YKS tercihleri ile bu yıl üniversitelere yüz binlerce aday yerleşecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman olacak? YKS tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak? YKS tercih hakkı kaç tane? YKS tercihleri nasıl yapılır? 2020 YKS sınavlarının açıklanması sonrasında üniversitelerde tercih dönemi resmen başladı. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tercih sürecinde kaç tercih hakkının bulunduğu merak konusu oldu. YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS tercihleri için ücret ödeme yok. Tercihler ücretsiz yapılıyor.
YKS TERCİH KILAVUZU
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TERCİHLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları tercihleri bugün saat 10.00 'da başladı. Tercihlerin başlaması ile birlikte adaylar, istedikleri bölümleri tercih edecek ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başlayacak.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS tercihleri için ücret ödeme yok. Tercihler ücretsiz yapılıyor.
YKS TERCİHLERİ SONRASI KAYITLAR
2020 YKS yerleştirmelerinin yapılmasının ardından üniversitelere kayıtlar yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada üniversiteyi kazananların kayıtlarını yapacakları tarihlere şu şekilde yer verildi:
Üniversite kayıtları için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında,
Şahsen evrak teslimi ile yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercihleri 14 Ağustos günü sona erecek ve üniversiteler için ilk kayıt işlemleri 29 Ağustos 'ta başlayacak.
Üniversite kayıt tarihlerine göre baktığımızda YKS tercih sonuçlarının 21 ya da 24 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE TERCİH HAKKI KAÇ TANE 2020
Üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylar tercih işlemlerinde izlemeleri gereken adımlarını merak ediyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar tercihlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
YKS PUAN DAĞILIMI
YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.
TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:
"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."
AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:
"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."
Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.
TERCİH İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?
2020-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2020 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.