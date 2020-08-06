YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 14 Ağustos günü sona erecek ve üniversiteler için ilk kayıt işlemleri 29 Ağustos 'ta başlayacak.

Üniversite kayıt tarihlerine göre baktığımızda YKS tercih sonuçlarının 21 ya da 24 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİNDE TERCİH HAKKI KAÇ TANE 2020

Üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylar tercih işlemlerinde izlemeleri gereken adımlarını merak ediyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar tercihlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.

Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.