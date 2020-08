Ocak - Şubat - Mart'ta 20 bin deprem meydana geldi. Normalde 1 yılda 24 bin sarsıntı olur. Biz 20 binini ilk 3 ayda yaşadık. Önemli bir deprem periyodundayız. Türkiye'nin her yerinde depremler oluyor şu anda. Birkaç gün geçmiyor ki deprem meydana gelmesin. Hem de, Doğu'da olabiliyor, Batı Anadolu'da olabiliyor, Güney Batı Anadolu'da oldu. Ama toplamda 2020 yılında çok deprem oldu. Sanki 1 yıllık deprem sayısını yılın ilk yarısında geçtik bile. Hem batı, kuzey, Doğu Anadolu faylarında 7'nin üzerine çıkacak depremler olacak. Bu bizim kaderimiz kaçınılmaz, bu bir milli seferberliktir. Küçük depremler küçük enerji alır. Daha büyük enerjiler daha büyük depremlerle ortaya çıkacak. Biz daha en kötüyü yaşamadık. Her an hazır olmamız gerek.''