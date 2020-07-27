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    • 27.07.2020 Gazete
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    927 yeni vaka var

    'de son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 927 yeni tanı ile birlikte toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. 1010 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı ise 1249.

    927 yeni vaka var

    Türkiye'de son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 927 yeni tanı ile birlikte toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. 1010 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı ise 1249.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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