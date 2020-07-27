927 yeni vaka var

Türkiye'de son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 927 yeni tanı ile birlikte toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. 1010 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı ise 1249.
Türkiye'deson 24 saatte 17hasta vefat etti, 927yeni tanı ile birliktetoplam vaka sayısı226 bin 100, toplamcan kaybı 5bin 613 oldu. 1010kişinin daha iyileşmesiyletedavisitamamlananlarınsayısı 209 bin487'e yükseldi.Yoğun bakım hastasayısı ise 1249.