927 yeni vaka var

Türkiye'de son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 927 yeni tanı ile birlikte toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. 1010 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı ise 1249.