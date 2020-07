KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? Son gün ne zaman?

2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları son günlerin en çok araştırılan konularından birisi oldu. 2020 KPSS sınavlarına girerek devlet kadrolarına çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS başvuru dönemleri hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusu araştırılıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte KPSS başvuruları ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı!

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL