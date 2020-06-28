Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Tekirdağ'da düzenlenen 'Ergene Çevre Koruma Projesi Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Töreni'ne katıldı.
Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. 2.5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.
Ülkesini ve milletini seven herkesi istihdam seferberliğine davet ediyorum. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor.
Erdoğan, dün Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içti.
HER iŞÇİMİZİN HAKKINI KORUYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili de açıklama yaptı. "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" ifadesini kullandı.
Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. 2.5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.
Ülkesini ve milletini seven herkesi istihdam seferberliğine davet ediyorum. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor.
Erdoğan, dün Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içti.
HER iŞÇİMİZİN HAKKINI KORUYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili de açıklama yaptı. "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" ifadesini kullandı.