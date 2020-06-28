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    • 28.06.2020 Gazete
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    Başkan : ’nin önü açık

    Başkan , dün katıldığı törende şu mesajları paylaştı: Salgın sonrası yeniden şekillenecek siyasi ve ekonomik düzende ’nin önü açık.

    Türkiye’nin önü açık
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 'da düzenlenen 'Ergene Çevre Koruma Projesi Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Töreni'ne katıldı.

    Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. 2.5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

    Ülkesini ve milletini seven herkesi istihdam seferberliğine davet ediyorum. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende 'nin önü açık görünüyor.



    Erdoğan, dün Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içti.

    HER iŞÇİMİZİN HAKKINI KORUYACAĞIZ
    Başkan Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili de açıklama yaptı. "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" ifadesini kullandı.

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