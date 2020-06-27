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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğleden sonra Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katılıyor.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Törene canlı bağlanan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması için yeterince önem göstermedi. Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003 yılında kirlenme ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Yaklaşık 2.5 milyarlık bir kaynakla planı hayata geçirdi. Plan kapsamında 395 km'lik dereyatağı temizlendi. Taşkınlar için önlemler alındı.AYRINTILAR GELİYOR...