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    • 27.06.2020 14:46
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    Başkan Erdoğan'dan " B ''nde önemli açıklamalar

    haberi... Başkan , 'nden ", B "ne canlı bağlantıyla katılıyor. 2003 yılında Ergene'de çok ciddi kirlenmenin oluştuğunu belirten Erdoğan, 2.5 milyarlık kaynakla başlatılan Ergene Havzası Eylem Planı ile 395 kilometrelik dereyatağının temizlendiğini ve taşkınların önlendiğini vurguladı.

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    Başkan , bugün öğleden sonra 'nden '', B ''ne canlı bağlantıyla katılıyor.



    ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

    Törene canlı bağlanan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması için yeterince önem göstermedi. Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003 yılında kirlenme ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Yaklaşık 2.5 milyarlık bir kaynakla planı hayata geçirdi. Plan kapsamında 395 km'lik dereyatağı temizlendi. Taşkınlar için önlemler alındı.

    AYRINTILAR GELİYOR...
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