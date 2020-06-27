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Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması için yeterince önem göstermedi. Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003 yılında kirlenme ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Yaklaşık 2.5 milyarlık bir kaynakla planı hayata geçirdi. Plan kapsamında 395 km'lik dereyatağı temizlendi. Taşkınlar için önlemler alındı.