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    • 27.06.2020 18:06
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    Son dakika: Başkan Erdoğan yapımı devam eden 'ni inceledi

    Son dakika haberine göre Başkan , yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , İletişim Başkanı , Başkanı Hilmi Türkmen ile İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

    Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi

    Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.

    Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , İletişim Başkanı , Başkanı Hilmi Türkmen ile İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.





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