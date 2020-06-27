Başkan Erdoğan'dan 'Ergene Havzası Eylem Planı' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne katıldı.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.