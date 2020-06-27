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    • 27.06.2020 21:20
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    Başkan Erdoğan'dan 'Ergene Havzası Eylem Planı' paylaşımı

    Başkan Erdoğan, 'Ergene Havzası Eylem Planı' ile ilgili Twitter üzerinde bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında 'Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan duyurdu: Ülkemize hayırlı olsun

    Başkan , bugün, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne katıldı.

    Projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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