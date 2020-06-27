Başkan Erdoğan’dan kıdem tazminatı açıklaması… Kıdem tazminatı kalkacak mı? Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Kıdem tazminatı kalkacak mı? Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan merakla beklenen yeni kıdem tazminatı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında işçilerin kıdem tazminatı haklarını koruyacaklarını ve kalıcı bir sisteme bağlayacaklarını söyledi. Peki, kıdem tazminatı nasıl olacak? Kıdem tazminatı kalkacak mı? İşte detaylar!

TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.