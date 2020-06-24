ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Ülkede 'En yardımsever şahıs' unvanını aldı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. New York'taki evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıttı.
Hakkı Akdeniz, evsiz ABD'lilere kol kanat gerdi. Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
Hakkı Akdeniz, evsiz ABD'lilere kol kanat gerdi. Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.