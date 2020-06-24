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    • 24.06.2020 Gazete
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    Türk pizzacı 'ta evsizlere pizza, maske ve tulum dağıttı

    'nin   kentinde yaşayan Türk pizzacı , Coronavirüs’ü atlattı. ABD’nin New York kentinde evsizlere pizza, maske ve tulum dağıttı.

    'Hakkı'ları ödenmez
    ABD'nin kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Ülkede 'En yardımsever şahıs' unvanını aldı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. New York'taki evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıttı.





    , evsiz 'lilere kol kanat gerdi. Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
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