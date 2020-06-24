Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin’e ait çıktı: 6 kişi gözaltına alındı

Samsun'da, geçen yıl kayboldu. Ormanda kafatası ve kemik parçaları bulundu.Savcılık, kemiklerin küçük kıza ait olduğunu duyurdu. Amcayla birlikte 6 kişi gözaltında...Aydın'da Efe Ertürk'ün emdiği süt, beyninde hasara yolaçtı. Ailesi çağrı yaptı: Tedavi için 200 bin TL gerekli...Mardinli çoban Burhan Ay'a, Sivas'ta kene saldırdı. 15 gün tedavi gördü ama kurtarılamadı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cemaat sabah, akşam ve yatsı namazlarını da cami içinde kılabilecek.