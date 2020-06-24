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    • 24.06.2020 Gazete
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    Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin’e ait çıktı: 6 kişi gözaltına alındı

    Samsun'da , geçen yıl kayboldu. Ormanda kafatası ve kemik parçaları bulundu. Amcayla birlikte 6 kişi gözaltında... İşte Takvim Gazetesi’nin 24 Haziran 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Paramparça
    Samsun'da Ecrin Kurnaz, geçen yıl kayboldu. Ormanda kafatası ve kemik parçaları bulundu.
    Savcılık, kemiklerin küçük kıza ait olduğunu duyurdu. Amcayla birlikte 6 kişi gözaltında...


    EFE YAŞASIN
    Aydın'da Efe Ertürk'ün emdiği süt, beyninde hasara yolaçtı. Ailesi çağrı yaptı: Tedavi için 200 bin TL gerekli...

    KENE KURBANI
    Mardinli çoban Burhan Ay'a, Sivas'ta kene saldırdı. 15 gün tedavi gördü ama kurtarılamadı.

    5 VAKİT MÜJDESİ
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cemaat sabah, akşam ve yatsı namazlarını da cami içinde kılabilecek.
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