İçişleri Bakanlığı Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğunu duyurdu.

İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten "Doktor Deniz" kod adlı "Sadık Akmaz" olduğu tespit edilmiştir.

İKİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.