Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2020 18:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 18:39
    ABONE OL

    duyurdu: de aranan "" kod adlı 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle 'de yer alan kod adlı olduğunu duyurdu.

    Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

    Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle 'de yer alan kod adlı olduğunu duyurdu.

    İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
    Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten "Doktor Deniz" kod adlı "Sadık Akmaz" olduğu tespit edilmiştir.

    İKİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN
    Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listede aranan "Doktor Deniz" kod adlı PKK'lı terörist Sadık Akmaz etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri