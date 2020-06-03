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    Son dakika: Terör örgütünde üst düzey çözülme hızlandı: ’de yer alan 1 terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 1 milyon liraya kadar ödülle, de aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y'nin 'de teslim olduğunu bildirdi.

    Turuncu Liste’de yer alan 1 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticisinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle, de yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin 'de teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin hızlandığı belirtildi.

    1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
    Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticesinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan, örgütün sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 82'ye yükseldiği bilgisi verildi.

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