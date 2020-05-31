MSB son dakika terhisler başladı mı? Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yılın sonunda askere giden gençler 1 ay daha fazla askerlik yaptı. Korona tedbirleri kapsamında alınan karar sonrası terhisler kışlalarda bugün başladı. Eşyalarını toplayan askerler, birliklerinden çıkıp memleketlerine dönmeye başladı. Bakanlık koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde asker uğurlama veya eğlencelerinin kesinlikle yasak olduğunu, yasağa uymayanların cezai işleme tabi tutulacağını vurguladı. Hem terhis, hem de birliklere teslim sırasında ailelerin kışlalara girişine veya kışla kapılarında topluca beklemesine izin verilmeyecek. Peki bedelli askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Bakaya düşmek ne demek?