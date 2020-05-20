Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında birçok şehre giriş çıkış yasaklandı. Salgının yavaşlatılmasıyla birlikte seyahat yasağı olan şehirler de kademeli olarak düşürülmeye başlandı. Peki, kalan illerde şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak hangi illeri kapsıyor? Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili alınan yeni kararı duyurmuştu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam ediliyor.