Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalıdır?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu nedenle vatandaşlar Kadir Gecesi yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılması gerekenler...

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan dua etmek, önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir. Müslümanlar, Allah'a verdiği nimetlerden ötürü şükreder ve dua ederek sevap kazanır.

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.